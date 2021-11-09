Buket Aydın'dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar
Buket Aydın'dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından bir kez daha yakalanan Buket Aydın ile Sibel Can'ın görüntüleri geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki gösterdi. Aydın, Sibel Can - Emir Sarıgül aşkı hakkında bakın başka neler söyledi...
09.11.2021 10:39
- Son Güncelleme: 09.11.2021 13:35
Buket Aydın'dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından bir kez daha yakalanan Emir Sarıgül ile Sibel Can, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer alırken, olayla ilgili Buket Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtti.
SARIGÜL SORULARINI CEVAPLAMAK İSTEMİYOR
Sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, muhabirlerin Emir Sarıgül sorularına yanıt vermek istemediğini söyledi.