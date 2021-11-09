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Haberler Magazin Buket Aydın'dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar

Buket Aydın'dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar

Buket Aydın'dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından bir kez daha yakalanan Buket Aydın ile Sibel Can'ın görüntüleri geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki gösterdi. Aydın, Sibel Can - Emir Sarıgül aşkı hakkında bakın başka neler söyledi...

09.11.2021 10:39 - Son Güncelleme: 09.11.2021 13:35
Buket Aydın’dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar

Buket Aydın'dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından bir kez daha yakalanan Emir Sarıgül ile Sibel Can, magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Buket Aydın’dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar

Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer alırken, olayla ilgili Buket Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtti.

Buket Aydın’dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar

SARIGÜL SORULARINI CEVAPLAMAK İSTEMİYOR

Sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, muhabirlerin Emir Sarıgül sorularına yanıt vermek istemediğini söyledi.

Buket Aydın’dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar

"O KONU BENİM İÇİN KAPANMIŞ BİR KONUDUR"

Aydın "Özel hayatımın geneliyle ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapanmış bir konudur." dedi.

Buket Aydın’dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar

"BEN HİÇ KİMSENİN ADINI DUYMAK İSTEMİYORUM"

Aydın'a muhabirler ise "Yine mi kapandı?" deyince ünlü spiker gerildi ve "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" yanıtını verdi.

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