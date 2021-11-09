Buket Aydın’dan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında bomba sözler! İfşa olan tekne görüntülerinin ardından yine yakalandılar

"BEN HİÇ KİMSENİN ADINI DUYMAK İSTEMİYORUM"

Aydın'a muhabirler ise "Yine mi kapandı?" deyince ünlü spiker gerildi ve "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" yanıtını verdi.