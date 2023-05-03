Hilal Altınbilek ile sevgilisi Mehmet Can Uzun tatilde! Aşka geldi ilk kez paylaştı işte yerli Angelina Jolie’nin Metin Hara'dan sonraki yeni aşkı
Hilal Altınbilek ile sevgilisi Mehmet Can Uzun tatilde! Aşka geldi ilk kez paylaştı. Benzerliği ile 'yerli Angelina Jolie' dedirten oyuncu Hilal Altınbilek Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Metin Hara ile ayrıldıktan sonra gönlünü Mehmet Can Uzun'a kaptıran Hilal Altınbilek sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
03.05.2023 11:26 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:44
Hilal Altınbilek ile sevgilisi Mehmet Can Uzun tatilde! Aşka geldi ilk kez paylaştı. İşte yerli Angelina Jolie'nin Metin Hara'dan sonraki yeni aşkı...
Metin Hara ile ayrıldıktan sonra gönlünü Mehmet Can Uzun'a kaptıran Hilal Altınbilek Instagram paylaşımıyla gündemde.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı olarak hafızalara kazınan ve dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı.