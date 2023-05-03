Hilal Altınbilek ile sevgilisi Mehmet Can Uzun tatilde! Aşka geldi ilk kez paylaştı işte yerli Angelina Jolie’nin Metin Hara’dan sonraki yeni aşkı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı olarak hafızalara kazınan ve dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı.