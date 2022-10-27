'Acun Ilıcalı izin vermedi' dedi yıllar sonra itiraf etti! Müslüm filmiyle zirveye çıkan Şahin Kendirci'nin son hali şoke etti
Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz ve O Ses Türkiye sayesinde şöhrete kavuşan, sonrasında rol aldığı Müslüm filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan Şahin Kendirci önceki gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamasıyla gündeme geldi. Şahin Kendirci, Acun Ilıcalı ile ilgili yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti. Kendirci'nin son hali ise sosyal medyada da epey çok konuşuldu. İşte Kendirci'nin son hali ve Ilıcalı hakkında yaptığı açıklama...
27.10.2022 10:06 - Son Güncelleme: 27.10.2022 10:06
Yıllar önce Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılan ve sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci, şimdilerde müzik kariyerini sürdürüyor.
20 yaşındaki genç yetenek, o dönemlerde sempatik tavırları ve güçlü sesi ile Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekmiş, aynı zamanda tüm Türkiye'ye kendini sevdirmiş ve tanınmıştı.
Şahin Kendirci önceki gün katıldığı bir yayında son hali ve Acun Ilıcalı ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.