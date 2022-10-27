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Haberler Magazin Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar'a pozlar verdi yakın çekim görenler: "Baş döndürücü"

Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar'a pozlar verdi yakın çekim görenler: "Baş döndürücü"

Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar'a pozlar verdi yakın çekim kareleri görenler: "Baş döndürücü" , "Doğal güzel" yorumları yaptı. 2021 yılında Burak Yamantürk ile nikah masasına oturan ve ardından kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Soğuk havalar gelmeden tatilin tadını çıkarmak isteyen Özge Özpirinçci'nin tatil pozlarına yorum yağdı. En doğal hali ile sevenlerinin karşısına çıkan Özge Özpirinçci kısa sürede gündem oldu.

27.10.2022 09:57 - Son Güncelleme: 27.10.2022 10:01
Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar’a pozlar verdi yakın çekim görenler: Baş döndürücü

Güneş tutulmasını beklerken bu pozları veren ve gündeme bomba gibi düşen oyuncu şimdi de Tanem Sivar'

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar’a pozlar verdi yakın çekim görenler: Baş döndürücü
Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar’a pozlar verdi yakın çekim görenler: Baş döndürücü
Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar’a pozlar verdi yakın çekim görenler: Baş döndürücü
Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar’a pozlar verdi yakın çekim görenler: Baş döndürücü
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