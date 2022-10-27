Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar'a pozlar verdi yakın çekim görenler: "Baş döndürücü"
Özge Özpirinçci cesaretini konuşturdu tatil kareleri olay! Tanem Sivar'a pozlar verdi yakın çekim kareleri görenler: "Baş döndürücü" , "Doğal güzel" yorumları yaptı. 2021 yılında Burak Yamantürk ile nikah masasına oturan ve ardından kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Soğuk havalar gelmeden tatilin tadını çıkarmak isteyen Özge Özpirinçci'nin tatil pozlarına yorum yağdı. En doğal hali ile sevenlerinin karşısına çıkan Özge Özpirinçci kısa sürede gündem oldu.
27.10.2022 09:57 - Son Güncelleme: 27.10.2022 10:01