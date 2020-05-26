Survivor'da bir aşk bombası daha! Survivor Yunus Emre ve Evrim Keklik sevgili mi? 'Havada aşk kokusu var'
Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken bu yıl diğer yıllardan farklı olarak adadan bol bol aşk haberi aldık desek yeridir. Önce Ünlüler'den Sercan Yıldırım'ın, Gönüllüer'den Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edildi. Sonrasında Survivor Nisa 'Sercan'ı ağabeyim gibi görüyorum' sözleriyle konuyu kapattı. Sonrasında Evrim Keklik ve Survivor'dan son elenen isim Mert Öcal'ın birbirlerinden hoşlandıkları iddia edildi. Ancak Mert Öcal bunu yalanladı. Şimdiki aşk bombasının kahramanları ise Evrim Keklik ve Yunus Emre Özden. Cemal Can Canseven'in 'Havada aşk kokusu var' dediği o anlar geceye damga vurdu.
26.05.2020 08:49
- Son Güncelleme: 26.05.2020 08:49
DİĞER GALERİLER