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Survivor'da bir aşk bombası daha! Survivor Yunus Emre ve Evrim Keklik sevgili mi? 'Havada aşk kokusu var'

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken bu yıl diğer yıllardan farklı olarak adadan bol bol aşk haberi aldık desek yeridir. Önce Ünlüler'den Sercan Yıldırım'ın, Gönüllüer'den Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edildi. Sonrasında Survivor Nisa 'Sercan'ı ağabeyim gibi görüyorum' sözleriyle konuyu kapattı. Sonrasında Evrim Keklik ve Survivor'dan son elenen isim Mert Öcal'ın birbirlerinden hoşlandıkları iddia edildi. Ancak Mert Öcal bunu yalanladı. Şimdiki aşk bombasının kahramanları ise Evrim Keklik ve Yunus Emre Özden. Cemal Can Canseven'in 'Havada aşk kokusu var' dediği o anlar geceye damga vurdu.

26.05.2020 08:49 - Son Güncelleme: 26.05.2020 08:49
Survivor'da bir aşk bombası daha! Survivor Yunus Emre ve Evrim Keklik sevgili mi? 'Havada aşk kokusu var'

TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor 2020 yeni bölümü ile bu akşam seyircisi ile buluştu. Bu sene yarışma parkurlarından çok yarışmacıların özel hayatları ve yaptığı konuşmalar gündeme geliyor.

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Survivor'da bir aşk bombası daha! Survivor Yunus Emre ve Evrim Keklik sevgili mi? 'Havada aşk kokusu var'

Bayram nedeniyle 3 gün boyunca rahat günler geçiren Survivor yarışmacılarının etkinliklerinden biri karaoke partisiydi.

Survivor'da bir aşk bombası daha! Survivor Yunus Emre ve Evrim Keklik sevgili mi? 'Havada aşk kokusu var'

Bu karaoke partisine ise Evrim Keklik ve Yunus Emre Özde'in dansı damga vurdu.

Survivor'da bir aşk bombası daha! Survivor Yunus Emre ve Evrim Keklik sevgili mi? 'Havada aşk kokusu var'

Yunus Emre Özden, Evrim Keklikî dans kaldırdı ve samimi görüntüler verdiler.

Survivor'da bir aşk bombası daha! Survivor Yunus Emre ve Evrim Keklik sevgili mi? 'Havada aşk kokusu var'

İzleyici henüz bunun şokunu yaşarken asıl bombayı Cemal Can Canseven paylaştı.

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