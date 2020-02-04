Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay yaratan poz sosyal medyaya bomba gibi düştü!
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 29 yaşındaki Yüsra Geyik, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip. Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, 14. sezonuyla Kanal D ekranında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veriyor. Başarılı performansı ile göz dolduran oyuncu, sosyal medyada da farklı paylaşımları ile beğenileri topluyor. Oyuncu, Arka Sokaklar setinden bir fotoğrafıyla aşağıdaki mesajını yayınladı. Kimi takipçileri bu haliyle çocuklara kötü örnek olduğunu söylerken, kimileri ise silahın eline yakıştığını yazdı.
Yüsra Geyik, kendini Arka Sokaklar dizisine fazlasıyla kaptırdı! Dizinin en başından bu yana kadroda bulunan ve geçen sürede de ergenlikten genç kızlığa ekranda herkesin gözleri önünde geçiş yapan Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyor. Başarılı performansı ile göz dolduran oyuncu, sosyal medyada da farklı paylaşımları ile beğenileri topluyor. Oyuncu, Arka Sokaklar setinden bir fotoğrafıyla aşağıdaki mesajını yayınladı. Kimi takipçileri bu haliyle çocuklara kötü örnek olduğunu söylerken, kimileri ise silahın eline yakıştığını yazdı.
ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.
Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 13 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.