Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay yaratan poz sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 29 yaşındaki Yüsra Geyik, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip. Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, 14. sezonuyla Kanal D ekranında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veriyor. Başarılı performansı ile göz dolduran oyuncu, sosyal medyada da farklı paylaşımları ile beğenileri topluyor. Oyuncu, Arka Sokaklar setinden bir fotoğrafıyla aşağıdaki mesajını yayınladı. Kimi takipçileri bu haliyle çocuklara kötü örnek olduğunu söylerken, kimileri ise silahın eline yakıştığını yazdı.

04.02.2020 09:35 - Son Güncelleme: 04.02.2020 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





