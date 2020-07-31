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Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın deniz keyfi! 'Bekle beni Acun geliyorum...'

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de tatilde. Bodrum Çeşme arasında mekik dokuyan Acun Ilıcalı ile sevgilisinin deniz keyfi kameralara yansıdı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti. İşte denizin içindeki Acun Ilıcalı'nın yanına giderken görüntülenen Çağla Ayça Altunkaya...

31.07.2020 18:26 - Son Güncelleme: 31.07.2020 18:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





