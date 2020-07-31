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Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın deniz keyfi! 'Bekle beni Acun geliyorum...'

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de tatilde. Bodrum Çeşme arasında mekik dokuyan Acun Ilıcalı ile sevgilisinin deniz keyfi kameralara yansıdı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti. İşte denizin içindeki Acun Ilıcalı'nın yanına giderken görüntülenen Çağla Ayça Altunkaya...

31.07.2020 18:26 - Son Güncelleme: 31.07.2020 18:45
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın deniz keyfi! 'Bekle beni Acun geliyorum...'

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile denizde görüntülendi. Bodrum - Çeşme arasında mekik dokuyan Acun Ilıcalı ile sevgilisinin görüntüleri internete sızdı.

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Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın deniz keyfi! 'Bekle beni Acun geliyorum...'

İşte Acun ve sevgilisi...

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın deniz keyfi! 'Bekle beni Acun geliyorum...'

ARKADAŞLARINI MİSAFİR ETMİŞLERDİ...

Yeni teknesiyle Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nu da alarak deniz turuna çıkan Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve arkadaşları ile birlikte denizin tadını çıkardı.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın deniz keyfi! 'Bekle beni Acun geliyorum...'

Hız tutkusuyla bilinen Ilıcalı, yeni teknesiyle sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve dostlarını alarak deniz turuna çıktı. Ilıcalı, bir koyda denize girdikten sonra akşam üzeri bir mekana giderek yemek yedi.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın deniz keyfi! 'Bekle beni Acun geliyorum...'

Yemek sonrası Ilıcalı, misafirleri evinde ağırladı.

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