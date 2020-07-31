Haberler Galeri Magazin Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin aynısı! 'Güzelliğin sırrı beli oldu'

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin aynısı! 'Güzelliğin sırrı beli oldu'

Güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Demet Özdemir, hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali yapmasının ardından bir süre ekranlarda göremeyeceğimiz Demet Özdemir hakkında pek çok detay merak ediliyor. Ailesi de hayranlarının markajında olan Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'e olan benzerliği dikkat çekti. Demet Özdemir ve annesi güzelliğin genetik miras olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Demet Özdemir'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

31.07.2020 17:49 - Son Güncelleme: 31.07.2020 17:53
Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin aynısı! 'Güzelliğin sırrı beli oldu'

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeyneo karakterine hayat veren 28 yaşında Demet Özdemir, sonra dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 1992 yılında Kocaeli'de doğdu. Dans ederek başladığı kariyerine eğitim aldıktan hemen sonra oyuncu olarak devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin aynısı! 'Güzelliğin sırrı beli oldu'

Güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin aynısı! 'Güzelliğin sırrı beli oldu'

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin aynısı! 'Güzelliğin sırrı beli oldu'
Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin aynısı! 'Güzelliğin sırrı beli oldu'

Dayısı ve anneannesi (Sağda)

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yasemin Özilhan'ın güzelliği annesinden! Yasemin Özilhan ve annesi herkesi hayran bıraktı
Yasemin Özilhan'ın güzelliği annesinden! Yasemin Özilhan ve annesi herkesi hayran bıraktı