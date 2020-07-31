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Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin aynısı! 'Güzelliğin sırrı beli oldu'

Güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Demet Özdemir, hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali yapmasının ardından bir süre ekranlarda göremeyeceğimiz Demet Özdemir hakkında pek çok detay merak ediliyor. Ailesi de hayranlarının markajında olan Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'e olan benzerliği dikkat çekti. Demet Özdemir ve annesi güzelliğin genetik miras olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Demet Özdemir'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

31.07.2020 17:49 - Son Güncelleme: 31.07.2020 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





