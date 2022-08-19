Acun Ilıcalı ile hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikayesi ortaya çıktı! Meğer aşkın ilk kıvılcımı Survivor'la başlamış...
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikayesi ortaya çıktı! Meğer aşkın ilk kıvılcımı Survivor'la başlamış... 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya sosyal medya gündeminde. Daha önce verdiği bir röportajda, "Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulunan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış...
Acun Ilıcalı ile hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikayesi ortaya çıktı! Meğer aşkın ilk kıvılcımı Survivor'la başlamış...
Acun Ilıcalı, uzun yıllar aşk yaşadığı ve 1 yıl evli kaldığı Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kendisinden Ayça Çağla Altunkaya'ya gönlünü kaptırdı.
Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisi hakkında "Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum... Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti... Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz." şeklinde konuşmuştu.