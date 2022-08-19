Bildiğiniz Ceylan’ı unutun! Estetikleri zaten malumdu ama bu kez bambaşka! Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle tanımak imkansız

Sık sık değiştirdiği imajıyla Elçin Sangu, Selena Gomez, Kris Jenner ve Gülşen'e benzetilen türkücü Ceylan, bu kez bambaşka birine dönüştü. Yeni halini tanımakta zorlanan takipçileri "Bu kadın kim?" diye sordu.

Yaptırdığı estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Ceylan yine son hal ve imajıyla gündemde.