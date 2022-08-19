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Haberler Magazin Bildiğiniz Ceylan'ı unutun! Estetikleri zaten malumdu ama bu kez bambaşka! Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle tanımak imkansız

Bildiğiniz Ceylan'ı unutun! Estetikleri zaten malumdu ama bu kez bambaşka! Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle tanımak imkansız

Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son paylaşımıyla gündem oldu.

19.08.2022 09:59 - Son Güncelleme: 19.08.2022 09:59
Bildiğiniz Ceylan’ı unutun! Estetikleri zaten malumdu ama bu kez bambaşka! Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle tanımak imkansız

Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Ceylan Avcı yeni imajıyla yine herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bildiğiniz Ceylan’ı unutun! Estetikleri zaten malumdu ama bu kez bambaşka! Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle tanımak imkansız

Sık sık değiştirdiği imajıyla Elçin Sangu, Selena Gomez, Kris Jenner ve Gülşen'e benzetilen türkücü Ceylan, bu kez bambaşka birine dönüştü. Yeni halini tanımakta zorlanan takipçileri "Bu kadın kim?" diye sordu.

Yaptırdığı estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Ceylan yine son hal ve imajıyla gündemde.

Bildiğiniz Ceylan’ı unutun! Estetikleri zaten malumdu ama bu kez bambaşka! Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle tanımak imkansız

Zaza asıllı olduğu bilinen ünlü sanatçı Türk halk müziği ve arabesk müziğinin tanınan ismi Ceylan, estetik haberleriyle gündemde yer alınca hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Ceylan hakkında araştırma yapanlar kızını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kızı da şarkıcılık yapan Ceylan'ın değişimi kızına da yansımış.

Bildiğiniz Ceylan’ı unutun! Estetikleri zaten malumdu ama bu kez bambaşka! Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle tanımak imkansız

Türkiye onu Küçük Ceylan olarak tanıdı. Bugün 46 yaşında olan Ceylan bu ömre 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ceylan'ın üçüncü eşi türkücü, son eşi ise galericiydi. 2 cocuğu olan Ceylan'ın oğlu ise evlilik dışı dünyaya geldi.

Bildiğiniz Ceylan’ı unutun! Estetikleri zaten malumdu ama bu kez bambaşka! Mini şortu ve göğüs dekoltesiyle tanımak imkansız

CEYLAN'IN SON HALİ

Mini şortu ve göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken türkücü Ceylan klip çekimi için de saç rengini değiştirdi. Tarzını sosyal medyadan paylaşan Ceylan'a "Bu kim?" yorumları yapıldı.
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