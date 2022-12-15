Acun Ilıcalı ikinci Survivor 2023 yarışmacısını da açıkladı! İşte Dominik yolcusu o bomba isim! Bu sezon ortalık birbirine girecek
Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyuru Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacısını açıklamış bu ismin Berdan Mardini olduğunu duyurmuştu. Survivor 2023 kadrosu giderek şekilleniyor. Acun Ilıcalı ikinci Survivor yarışmacısını da açıkladı. İşte detaylar...
15.12.2022 10:32 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:19
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor...
Sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmada 2023'te hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merakla beklenirken kadro netleşmeye başladı.
Acun Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Berdan Mardini olarak açıkladı. Survivor 2023 kadrosu merakla beklenirken, bir isim daha belli oldu.
ÜMİT ERDİM KADRODA
Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.