Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak bebek için tırım tırım aradıkları evi Beykoz'da buldu! Hamile olduğu ortaya çıkan Aslı'nın saray yavrusu....
Güzel oyuncu Aslı Enver, geçen ay iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Enver'in nikahtan birkaç gün sonra hamile olduğu öğrenildi. Hem evlilik hem de hamilelik ile ilgili bir süre suskunluğunu koruyan Enver önceki gün hamilelik açıklaması yapmıştı. Bir yanda tüm bunlar olurken bir yandan da ünlü çiftin yeni ev aradıkları ve aradıkları evi de Beykoz'da buldukları ortaya çıktı. İşte detaylar...
15.12.2022 11:08 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:08
Ünlü oyuncu Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da sürpriz bir şekilde evlendi. Hamile olduğu ortaya çıktı. "Yavrusu konforlu büyüsün" diye ev baktığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Aslı Enver'in, Berkin Gökbudak'la ani bir şekilde evlenmesi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Nikahtan hemen sonra hamile olduğu ortaya çıkan Enver konuyla ilgili ilk kez konuşmuştu.