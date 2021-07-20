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Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Şeyma Subaşı Meedo ile ilişkisine başladıktan sonra...

Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Son günlerin magazin gündeminden düşmeyen ismi Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Subaşı'nın son dönemde özel hayatında yaşadığı sorunlara karşı her zaman yanında olduğunu belirten Ilıcalı, "Şeyma'yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim." dedi. Nafaka konusuna da açıklık getiren Acun Ilıcalı eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı hakkında bakın neler söyledi..

20.07.2021 10:26 - Son Güncelleme: 20.07.2021 10:33
Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Şeyma Subaşı Meedo ile ilişkisine başladıktan sonra...

Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ancak bir sene sonunda boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Boşandıktan sonra Subaşı'nın aldığı rekor nafaka ücreti dilden dile dolaşırken, sonrasında Şeyma'nın özel hayatı ve yaptığı açıklamalar da sık sık manşetlere taşındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Şeyma Subaşı Meedo ile ilişkisine başladıktan sonra...

En son Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu açıklayan Subaşı, bir gün sonra düşük yaptığını söyleyip sevgilisiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Şeyma Subaşı Meedo ile ilişkisine başladıktan sonra...

Hatta ayrılık sonrası Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için İbiza'dan ev satın aldığı bile iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Şeyma Subaşı Meedo ile ilişkisine başladıktan sonra...

"İHTİYACI OLDUĞU HER ZAMAN DESTEKLERİM"

İşte Hürriyet'in haberine göre Acun Ilıcalı'nın röportajından dikkat çeken Şeyma Subaşı detayları...

Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Şeyma Subaşı Meedo ile ilişkisine başladıktan sonra...

"Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza'dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında."