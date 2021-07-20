Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Şeyma Subaşı Meedo ile ilişkisine başladıktan sonra...
Acun Ilıcalı her şeyi itiraf etti tüm gerçekler gün yüzüne çıktı! Son günlerin magazin gündeminden düşmeyen ismi Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Subaşı'nın son dönemde özel hayatında yaşadığı sorunlara karşı her zaman yanında olduğunu belirten Ilıcalı, "Şeyma'yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim." dedi. Nafaka konusuna da açıklık getiren Acun Ilıcalı eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı hakkında bakın neler söyledi..
20.07.2021 10:26
- Son Güncelleme: 20.07.2021 10:33
Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ancak bir sene sonunda boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Boşandıktan sonra Subaşı'nın aldığı rekor nafaka ücreti dilden dile dolaşırken, sonrasında Şeyma'nın özel hayatı ve yaptığı açıklamalar da sık sık manşetlere taşındı.
Hatta ayrılık sonrası Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için İbiza'dan ev satın aldığı bile iddia edilmişti.
"İHTİYACI OLDUĞU HER ZAMAN DESTEKLERİM"
İşte Hürriyet'in haberine göre Acun Ilıcalı'nın röportajından dikkat çeken Şeyma Subaşı detayları...