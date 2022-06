Acun Ilıcalı’nın ‘geçen sene baya aktifti’ dediği Survivor Aleyna’nın annesine bakın! Güzelliğiyle kızını solladı gören ablası sandı

Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun! On gündür her yere yazdım, çırpındım, oğlumun hakkı yine yenecek dedim. Karşılık bulamadım, ben kimim ki? Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakayadan Acun Ilıcalıya şok sözler Resmen çıldırdı, o mektup her şeyi bitirdi. Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sade hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor! Gitti oğlumun emekleri" ifadelerini kullanarak Acun Ilıcalı ve Survivor ekibini hedef aldı.