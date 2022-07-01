Acun Ilıcalı’nın ‘geçen sene baya aktifti’ dediği Survivor Aleyna’nın annesine bakın! Güzelliğiyle kızını solladı gören ablası sandı

Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz, Batuhan ile hiçbir problemimiz olmadı. Fakat anneler, babalar onlar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı. Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum. Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."