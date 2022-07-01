Acun Ilıcalı’nın ‘geçen sene baya aktifti’ dediği Survivor Aleyna'nın annesine bakın! Güzelliğiyle kızını solladı gören ablası sandı
Survivor yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın Gülhayat Karacakaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Karacakaya'nın annesine canlı yayında cevap veren Acun Ilıcalı, geçen sezon yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine de göndermede bulundu. Bunun üzerine Kalaycıoğlu'nun annesi merak edilip araştırılmaya başlandı ve geçen sene yaşananlar tekrar gündeme geldi. Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesini araştıranlar, Zuhal Kalaycıoğlu'nun görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zuhal Kalaycıoğlu "Annesi değil ablası sandım", "Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı" yorumunda bulundu. İşte geçen sene yaşananlar ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu...
Finale çıkması beklenen Batuhan Karacakaya'nın, yarışmaya 3.olarak veda etmesinin ardından fenomen yarışmacının annesi sosyal medyada zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun! On gündür her yere yazdım, çırpındım, oğlumun hakkı yine yenecek dedim. Karşılık bulamadım, ben kimim ki? Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakayadan Acun Ilıcalıya şok sözler Resmen çıldırdı, o mektup her şeyi bitirdi. Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sade hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor! Gitti oğlumun emekleri" ifadelerini kullanarak Acun Ilıcalı ve Survivor ekibini hedef aldı.
Acun Ilıcalı ise final gecesinde Gülhayat Karacakaya'ya yanıt verdi. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl maalesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağ olsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize.
Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz, Batuhan ile hiçbir problemimiz olmadı. Fakat anneler, babalar onlar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı. Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum. Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."
"Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti" sözleriyle de dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından geçen sezon yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine de gündeme geldi.