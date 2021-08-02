Acun Ilıcalı eski eşi Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı'ya üstü kapalı verdi veriştirdi! Sinirlerine hakim olamadı tek tek paylaştı
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak Antalya'nın Manavgat içerisinde başlayan yangınlar pek çok kente yayıldı. Türkiye, yangınların acısını yüreğinde hissederken diğer bir yanda da eğlence paylaşımları yapanlar tepki topluyor. Onlardan biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve Leyla ile Yasemin'in annesi Zeynep Yılmaz oldu. Bodrum'daki evinde müziğin sesini duyan Zeynep Yılmaz, sosyal medyadan verdi verişti. Ama o müziğin kaynağı Şeyma Subaşı'dan başkası değildi.
02.08.2021 16:56
- Son Güncelleme: 02.08.2021 16:56
Snob Magazin'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, uzun süredir Bodrum Cennet Koyu'ndaki evinde tatil yapıyor. Önceki gece Cennet Koyu'nda demirleyen bir tekneden müzik sesleri duyuldu.
"SİZ NASIL EĞLENEBİLİYORSUNUZ?"
Gürültüden uyuyamayan Zeynep Yılmaz, "Ülke yangın yeri olmuş. Siz nasıl eğlenebiliyorsunuz? Buradan gidebilseydiniz keşke!" diyerek kızgınlığını dile getirdi.
Cennet Koyu'nda demirleyen teknede Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının olduğu ortaya çıktı.
Paylaşımına devam eden Zeynep Yılmaz 'Yangın belli devam ediyor. Teknede müzikte' ifadelerini kullandı.