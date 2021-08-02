Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı 'ayrı odalardan yazışıyoruz'

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da izlediğimiz Esra Dermancıoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden.