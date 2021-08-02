Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı 'ayrı odalardan yazışıyoruz'
Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyadan her yaptığıyla olay yaratan Esra Dermancıoğlu son olarak verdiği haberle herkesi üzdü. Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi Instagram'dan duyuran ünlü oyuncu, "Ayrı odalardan yazışıyoruz!" ifadelerini kullandı.
02.08.2021 15:22
- Son Güncelleme: 02.08.2021 15:22
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da izlediğimiz Esra Dermancıoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden.
Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, kızının koronavirüse yakalandığını takipçileriyle paylaştı.