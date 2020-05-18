RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

Lerzan Mutlu, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunan şarkıcı Lerzan Mutlu, bir takipçisinden gelen erik yorumu ile şoke oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen yoruma, ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi. Lerzan Mutlu, "Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak." cevabı ile, kendisini sinirlendiren sosyal medya kullanıcısına tokat gibi yanıt verdi. Lerzan Mutlu, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

18.05.2020 14:19 - Son Güncelleme: 18.05.2020 14:24
Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

Şarkıcı Lerzan Mutlu ve takipçisinin yorumu magazin gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

Bir takipçisinin "Erik gibisin kütür kütür maşallah. Hangi mevsimde daha tatlısın?" sorusuna sinirlenen Mutlu, "Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak." dedi.

Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

SORUYA SİNİRLENDİ

Mutlu, dün de Instagram üzerinden sevenlerinin sorularını yanıtladı. O sorulardan bazıları da şarkıcıyı küplere bindirdi.

Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

"SORUYA BAK"

Bir takipçisinin "Erik gibisin kütür kütür maşallah. Hangi mevsimde daha tatlısın?" sorusuna sinirlenen Mutlu, "Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak." dedi.

Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

LERZAN MUTLU KAÇ YAŞINDA?

Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu Lerzan Mutlu...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı
Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı