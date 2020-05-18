Haberler Galeri Magazin Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

Şarkıcı Lerzan Mutlu'dan 'kütür kütür' yorumuna tokat gibi yanıt: Beynin içinde organ yerine...

Lerzan Mutlu, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunan şarkıcı Lerzan Mutlu, bir takipçisinden gelen erik yorumu ile şoke oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen yoruma, ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi. Lerzan Mutlu, "Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak." cevabı ile, kendisini sinirlendiren sosyal medya kullanıcısına tokat gibi yanıt verdi. Lerzan Mutlu, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

18.05.2020 14:19 - Son Güncelleme: 18.05.2020 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





