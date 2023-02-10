"Ellerimle abdest aldırdım" diyen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan mezar başında acı kare! Ünlülerden mesaj yağdı Ece Erken, Mehmet Ali Erbil...
"Kendi ellerimle abdest aldırdım" diyen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan acı kare! Ece Erken, Mehmet Ali Erbil ve birçok tanınmış isim Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın Instagram paylaşımına 'Geçmiş olsun' ve 'Allah sabır versin' mesajları attı. Türkiye'yi yıkan 7.7lik Kahramanmaraş depreminde Hatay'daki ailesi enkaz altında kalmıştı Mustafa Tohma'nın. İşte annesini kaybeden ve enkaz altından çıkartılan babasının durumu merak edilen Mustafa Tohma'nın o paylaşımı...
10.02.2023 10:23 - Son Güncelleme: 10.02.2023 10:26
"Ellerimle abdest aldırdım" diyen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan mezar başında acı kare! Ece Erken, Mehmet Ali Erbil ve birçok ünlü isimden mesaj yağdı.
Seren Serengil'in 'saracak kefen bile bulamamış' sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu, Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının sağlık durumunu duyurdu.