Acun Ilıcalı düğmeye bastı! Maksimum 53 gün evli kalabilmişti Survivor gidiyor! Merve Boluğur bu kez sınırları aşacak
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilen Merve Boluğur hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Merve Boluğur kararını verdi Survivor adasına gidecek...
05.12.2022 09:42 - Son Güncelleme: 05.12.2022 09:42
DJ Mert Aydın ile evlenen ve her fırsatta "Kocam da kocam" diyerek uzun süre gündemde olan oyuncu Merve Boluğur 53 günde boşanmıştı.
Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz günlerde boşandı. Merve Boluğur "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleriyle çok konuşulmuştu.
Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu Acun Ilıcalı'nın teklifini değerlendirdi. Milliyet'in haberine göre; 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak.