Masterchef'ten elenen Gamze Tosun'un tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun'un eşi...
TV 8 ekranlarında 5.sezonuyla izleyici karşısına çıkan Masterchef'te, bu sezon adından en çok söz ettiren isimlerden biri Gamze Tosun oldu. Herhangi bir mutfak tecrübesi olmayan ve mutfağa duyduğu aşkı Masterchef'e taşıyan Gamze Tosun, Türk mutfağındaki hakimiyetiyle 'benim' diyene taş çıkartıyor. Önceki akşam yapılan elemede yarışmaya veda eden isim olan Gamze Tosun özel hayatı hakkında detaylarla herkesi şaşırtıyor. İşte Gamze Tosun hakkında tüm merak edilenler.
06.12.2022 09:11 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:12
MasterChef Türkiye eleme gecesinde duygu dolu anlar yaşandı. Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra eleme potasından kurtulmak için hünerlerini sergiledi.
SOMER ŞEF'TEN TESELLİ SÖZLERİ: "ÇOCUKLARI İÇİN HAYALLERİNİ ERTLEYEN KADINLARA ÖRNEK OLDUN"
Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yıl 2. turda elenmiştin. Bu yıl MasterChef'i 9. olarak tamamladın. İnanılmaz bir gelişme gösterdin. 'Hem çocuklarına hem de hayallerini erteleyen kadınlara örnek olmak istiyorum' demiştin. Bence bu örneği fazlasıyla onlara gösterdin. Senin yolun buraya kadarmış. O çok özelediğin çocuklarına bugün itibariyle kavuşuyorsun."