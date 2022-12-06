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Haberler Magazin Masterchef'ten elenen Gamze Tosun'un tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun'un eşi...

Masterchef'ten elenen Gamze Tosun'un tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun'un eşi...

TV 8 ekranlarında 5.sezonuyla izleyici karşısına çıkan Masterchef'te, bu sezon adından en çok söz ettiren isimlerden biri Gamze Tosun oldu. Herhangi bir mutfak tecrübesi olmayan ve mutfağa duyduğu aşkı Masterchef'e taşıyan Gamze Tosun, Türk mutfağındaki hakimiyetiyle 'benim' diyene taş çıkartıyor. Önceki akşam yapılan elemede yarışmaya veda eden isim olan Gamze Tosun özel hayatı hakkında detaylarla herkesi şaşırtıyor. İşte Gamze Tosun hakkında tüm merak edilenler.

06.12.2022 09:11 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:12
Masterchef’ten elenen Gamze Tosun’un tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

MasterChef 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da zaman zaman mercek altına alınıyor. Bu sene adından söz ettiren başarılı isimlerden birisi de Gamze Tosun oldu. Ancak Gamze Tosun önceki gün hayallerine veda etti. İşte detaylar...

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Masterchef’ten elenen Gamze Tosun’un tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

MasterChef Türkiye eleme gecesinde duygu dolu anlar yaşandı. Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra eleme potasından kurtulmak için hünerlerini sergiledi.

Masterchef’ten elenen Gamze Tosun’un tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

Eleme potasındaki yarışmacılar önce şefin yaptığı tabağa en yakın ürünü çıkarmak için kıyasıya rekabet etti.

Masterchef’ten elenen Gamze Tosun’un tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

İmza tabağına en uzak tabağı çıkaran yarışmacı olan Gamze, MasterChef Türkiye'den elendi.

Masterchef’ten elenen Gamze Tosun’un tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

SOMER ŞEF'TEN TESELLİ SÖZLERİ: "ÇOCUKLARI İÇİN HAYALLERİNİ ERTLEYEN KADINLARA ÖRNEK OLDUN"

Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 2. turda elenmiştin. Bu yıl MasterChef'i 9. olarak tamamladın. İnanılmaz bir gelişme gösterdin. 'Hem çocuklarına hem de hayallerini erteleyen kadınlara örnek olmak istiyorum' demiştin. Bence bu örneği fazlasıyla onlara gösterdin. Senin yolun buraya kadarmış. O çok özelediğin çocuklarına bugün itibariyle kavuşuyorsun."

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