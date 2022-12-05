Aleyna Tilki iki ay içerisinde 3 tane değiştirdi bir türlü dayanamıyor! Aleyna Tilki'nin yeni şoförü bakın kim çıktı
Aleyna Tilki iki gün üst üste yine aynı kıyafetlerle, aşırı alkollü bir şekilde görüntülenmişti. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece giydiği kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenilmişti. Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yine trafikte görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa bir şok yaşayan Tilki'nin aracını genç bir erkek sürüyordu. İşin aslı daha sonra anlaşıldı.
05.12.2022 10:11 - Son Güncelleme: 05.12.2022 10:11
22 yaşındaki Aleyna Tilki, Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Mini eteğiyle bakışları üzerinde toplayan genç şarkıcı, kendi aracını süren erkek arkadaşı ile ilgili olarak, "Şoförünüz mü? Mekandan beraber çıktınız?" sorularını da cevapsız bırakmıştı.
YÜZÜNÜ ÇANTASIYLA SAKLADI
Aleyna Tilki, ertesi gün de Etiler'deki bir kulüp çıkışında görüntülenmişti. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece üzerindeki kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenilmişti.