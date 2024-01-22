Acun Ilıcalı daha fazla katlanamadı açtı ağzını yumdu gözünü "Dingonun ahırı mı bura buranın patronu benim" Survivor'da ortalık fena karıştı Turabi...

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, Survivor 2024 All-Star kadrosunda da yer aldı. Henüz ilk bölümden Poyraz'la olan kavgasıyla açılışı yapan Turabi sonra da Ogeday Girişken'le kavga etmişti. Önceki akşam yapılan ve Özgür Tetik'in eleme adayı olarak çıktığı konseye de önce Özgür Tetik'in sözleri ardından Acun Ilıcalı'nın Turabi'yi azarlaması damgasını vurdu. İşte haberin ayrıntıları.