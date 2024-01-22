SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Acun Ilıcalı daha fazla katlanamadı açtı ağzını yumdu gözünü "Dingonun ahırı mı bura buranın patronu benim" Survivor'da ortalık fena karıştı Turabi...

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, Survivor 2024 All-Star kadrosunda da yer aldı. Henüz ilk bölümden Poyraz'la olan kavgasıyla açılışı yapan Turabi sonra da Ogeday Girişken'le kavga etmişti. Önceki akşam yapılan ve Özgür Tetik'in eleme adayı olarak çıktığı konseye de önce Özgür Tetik'in sözleri ardından Acun Ilıcalı'nın Turabi'yi azarlaması damgasını vurdu. İşte haberin ayrıntıları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 12:03 Güncelleme 22 Ocak 2024, 12:03
Acun Ilıcalı daha fazla katlanamadı açtı ağzını yumdu gözünü Dingonun ahırı mı bura buranın patronu benim Survivor’da ortalık fena karıştı Turabi... 1

Survivor All Star 2024 ilk günden beri başrolde Turabi'nin de olduğu tartışmalara sahne oluyor.

Acun Ilıcalı daha fazla katlanamadı açtı ağzını yumdu gözünü Dingonun ahırı mı bura buranın patronu benim Survivor’da ortalık fena karıştı Turabi... 2

Önceki akşam yapılan konseyde de yine böylesi bir tartışma yaşandı.

Acun Ilıcalı daha fazla katlanamadı açtı ağzını yumdu gözünü Dingonun ahırı mı bura buranın patronu benim Survivor’da ortalık fena karıştı Turabi... 3

Kırmızı takımın kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına giden isim Özgür Tetik oldu. Tetik konseyde, Turabi'nin önce 'Beni yazın' dediğini daha sonra da arkada sinsice kendisiyle ilgili plan kurduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

SON DAKİKA