Demet Evgar’ın Mavi’si ilk kez yüzünü gösterdi! Gözden uzak tutuyordu ama kaçmaz işte Demet Evgar’ın 7 aylık kızı Mavi

Geçtiğimiz yıl mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, ağustos ayında da bebeklerini kucaklarına almıştı. Bir kız çocuğu sahibi olan çift, kızlarına Mavi adını vermişti. İlk kez anne olmanın sevinci yaşayan güzel oyuncu, önceki gün kızı Mavi'yle objektiflere takıldı!