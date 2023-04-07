Acun Ilıcalı "Burada canavarlaşmana izin vermem sorunlusun" dedi aba altından sopayı gösterdi! Eski eşiyle şoke eden Survivor Asena...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te ekrana yansıyan ve izleyicinin gözünden kaçmayan o görüntü sosyal medyanın diline düştü. Daha önce takım arkadaşı Merve'yle saç saça baş başa kavga eden Asena Demirbağ önceki akşam yine Merve'yle atıştı. Ardından Merve sinir krizi geçirdi. Bu konu ada konseyine taşındı ve Acun Ilıcalı aba altından sopayı gösterdi. İşte detaylar...
07.04.2023 09:37 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:37
Survivor'ın önceki akşam yayınlanan bölümünde adaya veda eden isim Alper Rende olurken, Acun Ilıcalı olayların kadını Asena'ya aba altından sopa gösterdi.
ASENA SORUNLU OLAN SENSİN!
Survivor 2023'te Acun Ilıcalı adeta raconu kesti. Kırmızı takımdan Kürşat ve Ertuğ'u araç gereçleri tekmelediği için azarlayan, Nefise ve Osman Can'ı Cansu'nun sakatlığı konusunda eleştiren Ilıcalı, Asena'yı da Merve konusunda bozdu.