Acun Ilıcalı "Burada canavarlaşmana izin vermem sorunlusun" dedi aba altından sopayı gösterdi! Eski eşiyle şoke eden Survivor Asena...

Ilıcalı, "Sen Merve'ye saldırdığın zaman Merve senden korktuğu için değil, sana karşılık vermek istemediği, yarışmanın kurallarına uymak istediği için karşılık vermedi" dedi. Asena, suçsuzluğunu dile getirince Ilıcalı patladı.