Merve Boluğur 'çocuğuma baba olabilecek bir adam' dedi sosyal medya yıkıldı! Olay paylaşım: "3. kez evlilik var mı?"
Merve Boluğur 'çocuğuma baba olabilecek bir adam' dedi sosyal medya yıkıldı! Merve Boluğur cephesinde 3. kez evlilik var mı merak ediliyor. 2015 - 2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan ve Ekim 2022'de Aranjör Mert Aydın ile evlenen, 53 gün sonra da boşanan Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
07.04.2023 09:40 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:54
"3. KEZ EVLİLİK VAR MI?"
Merve Boluğur 'çocuğuma baba olabilecek bir adam' dedi sosyal medya yıkıldı!
Dalkılıç'ın geçtiğimiz ocak ayında sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.