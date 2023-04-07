RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Merve Boluğur 'çocuğuma baba olabilecek bir adam' dedi sosyal medya yıkıldı! Olay paylaşım: "3. kez evlilik var mı?"

Merve Boluğur 'çocuğuma baba olabilecek bir adam' dedi sosyal medya yıkıldı! Olay paylaşım: "3. kez evlilik var mı?"

Merve Boluğur 'çocuğuma baba olabilecek bir adam' dedi sosyal medya yıkıldı! Merve Boluğur cephesinde 3. kez evlilik var mı merak ediliyor. 2015 - 2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan ve Ekim 2022'de Aranjör Mert Aydın ile evlenen, 53 gün sonra da boşanan Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

07.04.2023 09:40 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:54
Merve Boluğur ’çocuğuma baba olabilecek bir adam’ dedi sosyal medya yıkıldı! Olay paylaşım: 3. kez evlilik var mı?

"3. KEZ EVLİLİK VAR MI?"

Merve Boluğur 'çocuğuma baba olabilecek bir adam' dedi sosyal medya yıkıldı!

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Merve Boluğur ’çocuğuma baba olabilecek bir adam’ dedi sosyal medya yıkıldı! Olay paylaşım: 3. kez evlilik var mı?

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştı.

Merve Boluğur ’çocuğuma baba olabilecek bir adam’ dedi sosyal medya yıkıldı! Olay paylaşım: 3. kez evlilik var mı?

Birbirlerinin hakkında yorum yapmayan ikili, geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden atışmışlardı.

Merve Boluğur ’çocuğuma baba olabilecek bir adam’ dedi sosyal medya yıkıldı! Olay paylaşım: 3. kez evlilik var mı?

Boluğur, 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'la boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ederken, Dalkılıç ise Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra adı Çağla Boz'la anılıyordu.

Merve Boluğur ’çocuğuma baba olabilecek bir adam’ dedi sosyal medya yıkıldı! Olay paylaşım: 3. kez evlilik var mı?

Dalkılıç'ın geçtiğimiz ocak ayında sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.

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