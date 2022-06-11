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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle 'Serenayss tarzı' dedirtti! Göğüslerini kapatarak verdiği poz beğeni butonu göçertti

Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle 'Serenayss tarzı' dedirtti! Göğüslerini kapatarak verdiği poz beğeni butonu göçertti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında süper minisi ve büstiyeriyle pozlarını yayınladı. Fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dantel detaylı derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yadpı.

11.06.2022 15:44 - Son Güncelleme: 11.06.2022 15:44
Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle ’Serenayss tarzı’ dedirtti! Göğüslerini kapatarak verdiği poz beğeni butonu göçertti

Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle ’Serenayss tarzı’ dedirtti! Göğüslerini kapatarak verdiği poz beğeni butonu göçertti

1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, ilk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yaşadı. Hemen akabinde Plajda filminde yer alan Sarıkaya, projelerine ara vermedi ve dizi yapmaya başladı.

Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle ’Serenayss tarzı’ dedirtti! Göğüslerini kapatarak verdiği poz beğeni butonu göçertti

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna adım atan ve yine aynı yıl yine Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde oynayan Sarıkaya, ilk başrolünü üstlendi.

Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle ’Serenayss tarzı’ dedirtti! Göğüslerini kapatarak verdiği poz beğeni butonu göçertti

Lale Devri ve Medcezir dizileri sayesinde parlayan ve birçok reklam anlaşmasına imza atan Sarıkaya, Adanalı'da oynadığı dönem Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı.

2010 yılında düzenlenen Miss Turkey Yarışması'nda Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandı.

Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle ’Serenayss tarzı’ dedirtti! Göğüslerini kapatarak verdiği poz beğeni butonu göçertti

O dönemden itibaren hem aşkları hem de dizileri ile yıldızı parlayan Sarıkaya, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla ortalığı yıkmaya devam ediyor.

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