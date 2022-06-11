Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle 'Serenayss tarzı' dedirtti! Göğüslerini kapatarak verdiği poz beğeni butonu göçertti
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında süper minisi ve büstiyeriyle pozlarını yayınladı. Fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dantel detaylı derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yadpı.
11.06.2022 15:44 - Son Güncelleme: 11.06.2022 15:44
Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, ilk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yaşadı. Hemen akabinde Plajda filminde yer alan Sarıkaya, projelerine ara vermedi ve dizi yapmaya başladı.
Lale Devri ve Medcezir dizileri sayesinde parlayan ve birçok reklam anlaşmasına imza atan Sarıkaya, Adanalı'da oynadığı dönem Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı.
2010 yılında düzenlenen Miss Turkey Yarışması'nda Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandı.