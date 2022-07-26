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Acun Ilıcalı bile bu işe şaştı kaldı! Masterchef Masterchef değil ünlüler geçidi! Meğer o isim Güler Sabancı'nın...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in yarışmacıları bu sene epey şaşırtıyor. Önce Şükrü Kıyaklı'nın, Fatih Terim aşçısı çıkmasının ardından Dilara Kavadar'ın da bir dönemin çocuk oyuncusu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu furyaya bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

26.07.2022 09:40 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:43
Acun Ilıcalı bile bu işe şaştı kaldı! Masterchef Masterchef değil ünlüler geçidi! Meğer Masterchef yarışmacısı Güler Sabancı’nın...

Masterchef 2022 adeta bir ünlüler geçidi oldu çıktı.

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Acun Ilıcalı bile bu işe şaştı kaldı! Masterchef Masterchef değil ünlüler geçidi! Meğer Masterchef yarışmacısı Güler Sabancı’nın...

Önce Şükrü Kıyaklı isimli yarışmacının, Fatih Terim'in özel aşçısı olduğunu öğrendi tüm Türkiye.

Acun Ilıcalı bile bu işe şaştı kaldı! Masterchef Masterchef değil ünlüler geçidi! Meğer Masterchef yarışmacısı Güler Sabancı’nın...

Tam bunu şoku yaşanırken bu kez de Dilara Kavadar'ın da ünlü olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı bile bu işe şaştı kaldı! Masterchef Masterchef değil ünlüler geçidi! Meğer Masterchef yarışmacısı Güler Sabancı’nın...

MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, başarılı performansının yanı sıra tanıdık bir isim olmasıyla da gündeme geldi.

Acun Ilıcalı bile bu işe şaştı kaldı! Masterchef Masterchef değil ünlüler geçidi! Meğer Masterchef yarışmacısı Güler Sabancı’nın...

MEĞERSE ODA ÜNLÜYMÜŞ!

Dilara Kavadar yarışmadan elenmesine rağmen başka bir konuyla gündeme gelmişti.

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