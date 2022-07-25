Burcu Kıratlı yeşil bikinisiyle Türkbükü'nü kasıp kavurdu! Sinan Akçıl'dan boşandıktan sonra Nail Gönenli ile anılmıştı gerçek ortaya çıktı.

Bodrum Türkbükü'nde görüntülenen Burcu Kıratlı hem bu ilişki hakkında hem de evlilik hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şu an hayatımda kimse yok. İşime odaklandım. Nail benim yakın arkadaşım. Evlilik defterini tamamen kapatmadım. Aşık olursam tekrar evlenirim" diyen oyuncu, "Görüştüğüm ve içime sinen birkaç proje var hatta prensipte anlaştım diyebilirim. Karakterim ve projenin ne olduğu sürpriz olsun. Rolüm gereği her şeyi yaparım .Daha önce saçlarımı kazıttığım bile oldu'' dedi.