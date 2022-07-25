Burcu Kıratlı yeşil bikinisiyle Türkbükü'nü kasıp kavurdu! Sinan Akçıl'dan boşandıktan sonra Nail Gönenli ile anılmıştı gerçek ortaya çıktı
Burcu Kıratlı yeşil bikinisiyle Türkbükü'nü kasıp kavurdu! Sinan Akçıl'dan boşandıktan sonra Nail Gönenli ile anılmıştı gerçek ortaya çıktı. 2018 yılının Ocak ayında şarkıcı Sinan Akçıl ile Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, 9 ay sonra tek celsede boşandığı ünlü şarkıcı ile 2021 yılında tekrar hayatını birleştirmişti. Mutluluğu yakalayamayan ikili, geçtiğimiz mayıs ayında yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından avukat Nail Gönenli ile anılan Burcu, Bodrum Türkbükü'nde objektiflere takıldı. Gönenli ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, çıkan haberlerle ilgili konuştu. Yeşil bikinisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kıratlı, sahilin çok konuşulan ismi oldu.
Burcu Kıratlı yeşil bikinisiyle Türkbükü'nü kasıp kavurdu! Sinan Akçıl'dan boşandıktan sonra Nail Gönenli ile anılmıştı gerçek ortaya çıktı.
İkiz kez nikah masasına oturmalarına rağmen evliliklerini kurtaramayan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın boşanmasının ardından Burcu, Nail Gönenli ile anılmaya başlamıştı.
Bodrum Türkbükü'nde görüntülenen Burcu Kıratlı hem bu ilişki hakkında hem de evlilik hakkında açıklamalarda bulundu.
"Şu an hayatımda kimse yok. İşime odaklandım. Nail benim yakın arkadaşım. Evlilik defterini tamamen kapatmadım. Aşık olursam tekrar evlenirim" diyen oyuncu, "Görüştüğüm ve içime sinen birkaç proje var hatta prensipte anlaştım diyebilirim. Karakterim ve projenin ne olduğu sürpriz olsun. Rolüm gereği her şeyi yaparım .Daha önce saçlarımı kazıttığım bile oldu'' dedi.
Geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da olan Burcu Kıratlı'nın, ünlü isimlere yakınlığıyla bilinen avukat Nail Gönenli ile bir mekanda yakınlaştığı iddia edilmişti. Murat Dalkılıç'ı dinlemeye giden Kıratlı ve Gönenli'yi sosyal medya paylaşımları ele vermişti.