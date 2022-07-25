Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son halini görenler: "Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl..."
Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son halini görenler, "Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl bir güzellik" yorumları yapıyor. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle de dillerde... İşte son olarak Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek'in son hali...
25.07.2022 09:31 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:34
Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son halini görenler,: "Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl bir güzellik" yorumları yapıyor.
Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan deniz gözlü oyuncu Çağla Şimşek sosyal medya gündeminde.