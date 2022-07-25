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Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son halini görenler: "Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl..."

Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son halini görenler, "Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl bir güzellik" yorumları yapıyor. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle de dillerde... İşte son olarak Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek'in son hali...

25.07.2022 09:31 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:34
Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son halini görenler: Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl...

Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son halini görenler,: "Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl bir güzellik" yorumları yapıyor.

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Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son halini görenler: Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl...

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan deniz gözlü oyuncu Çağla Şimşek sosyal medya gündeminde.

Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son halini görenler: Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl...

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son halini gören hayran kalıyor.

Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son halini görenler: Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl...

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son halini görenler: Bu kadar da olmaz ki ama bu nasıl...

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı.

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