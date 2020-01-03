Deniz Seki'yi hiç böyle görmediniz! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Deniz Seki, önceki gün Instagram hesabından yıllar öncesine ait fotoğrafını "Yılın ilk tbt'si yaklaşık 40 yıl öncesinden gelsin o zaman" notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Deniz Seki'nin 40 yıl öncesine ait fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. Pembe eşofmanları ile dalga dalga saçlarını tutarak objektife poz veren Deniz Seki, daha o yıllarda sahnelerde olacağının sinyallerini verir gibi... Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
03.01.2020 09:41
- Son Güncelleme: 03.01.2020 09:51
Deniz Seki tam 40 yıl öncesine ait pembe eşofmanı ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. 49 yaşındaki Deniz Seki'nin çocukluk halini görenler çok şaşırdı. Henüz 9 yaşındayken verdiği pozla dikkatleri üzerine çeken Seki'nin çocukluk fotoğrafını görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin çocukluk halleri...
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