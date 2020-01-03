Deniz Seki'yi hiç böyle görmediniz! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Deniz Seki tam 40 yıl öncesine ait pembe eşofmanı ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. 49 yaşındaki Deniz Seki'nin çocukluk halini görenler çok şaşırdı. Henüz 9 yaşındayken verdiği pozla dikkatleri üzerine çeken Seki'nin çocukluk fotoğrafını görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin çocukluk halleri...