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Haberler Magazin Ebru Polat arabasına kavuşma anını paylaştı fiyatı dudak uçuklattı! İşte günlük kazancı 40 bin TL olan şarkıcının yeni arabası...

Ebru Polat arabasına kavuşma anını paylaştı fiyatı dudak uçuklattı! İşte günlük kazancı 40 bin TL olan şarkıcının yeni arabası...

Ebru Polat arabasına kavuşma anını paylaştı fiyatı dudak uçuklattı! Günlük kazancının en az 40 bin TL olduğunu açıklaması ile günlerce konuşulan şarkıcı, şimdi de kendine aldığı yeni arabasıyla gündeme geldi. İşte "bu yıl da çok çalıştım o yüzden kendimi ödüllendirdim." diyen Ebru Polat'ın yeni arabası ve dudak uçuklatan fiyatı...

14.12.2021 11:27 - Son Güncelleme: 14.12.2021 11:27
Ebru Polat arabasına kavuşma anını paylaştı fiyatı dudak uçuklattı! İşte günlük kazancı 40 bin TL olan şarkıcının yeni arabası...

Günlük kazancı 40 bin TL olan şarkıcı Ebru Polat arabasına kavuşma anını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ebru Polat arabasına kavuşma anını paylaştı fiyatı dudak uçuklattı! İşte günlük kazancı 40 bin TL olan şarkıcının yeni arabası...
Ebru Polat arabasına kavuşma anını paylaştı fiyatı dudak uçuklattı! İşte günlük kazancı 40 bin TL olan şarkıcının yeni arabası...
Ebru Polat arabasına kavuşma anını paylaştı fiyatı dudak uçuklattı! İşte günlük kazancı 40 bin TL olan şarkıcının yeni arabası...
Ebru Polat arabasına kavuşma anını paylaştı fiyatı dudak uçuklattı! İşte günlük kazancı 40 bin TL olan şarkıcının yeni arabası...

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