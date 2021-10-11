Acun Ilıcalı aile fotoğrafını yayınladı torunu görenleri şaşkına çevirdi! Minik Begüm dedesinin birebir kopyası
Acun Ilıcalı aile fotoğrafını yayınladı torunu görenleri şaşkına çevirdi! Televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Kızları; Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Melisa Ilıcalı ve torunu Begüm ile objektif karşısına geçen Ilıcalı, paylaşımının altına "Tam benlik bir gün" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm ilgi odağı oldu. Dedesi Acun Ilıcalı ile benzerliği dikkat çeken Begüm için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Dedesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm...
11.10.2021 20:20
- Son Güncelleme: 11.10.2021 20:20
Dört kız babası Acun Ilıcalı, Dünya Kız Çocukları Günü'nü es geçmedi ve sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dedesi Acun Ilıcalı ile benzerliği dikkat çeken Begüm için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Dedesinin kopyası" yorumları yapıldı.