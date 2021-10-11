Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun eşi de kendi gibi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun eşi de kendi gibi oyuncu çıktı! Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna Paşa karakteriyle dahil olan Toygan Avanoğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hayranları, özellikle "Toygan Avanoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Avanoğlu'nun eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Toygan Avanoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi...
11.10.2021 20:57
- Son Güncelleme: 11.10.2021 20:57
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna Paşa karakteriyle dahil oldu.
Ünlü oyuncunun hayranları, özellikle "Toygan Avanoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Avanoğlu'nun eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.