Pelin Karahan imaj tazeledi sosyal medya alev aldı! Karın kaslarıyla adeta şov yaptı ‘Kim der iki çocuk annesi’
Pelin Karahan imaj tazeledi sosyal medya alev aldı! Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki erkek evladı olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karahan, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. İmaj tazeleyen güzel oyuncu, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Karahan'ın karın kasları da dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri, Pelin Karahan için 'Kim der iki çocuk annesi' yorumunda bulundu. İşte Pelin Karahan'ın son hali ve beğeni toplayan o pozları...
11.10.2021 19:57
- Son Güncelleme: 11.10.2021 19:57
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adlarında iki oğlu olmuştu.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Karahan, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem gelmişti.