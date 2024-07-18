SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Acılı anne Suzan Tektaş’tan yürek yakan paylaşım! “Ben yine sana hasretim oğlum” Alişan’ın annesinden duygusal satırlar...

Selçuk Tektaş'ın 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından oldukça zor günler geçiren Alişan, kardeşine duyduğu derin özlemi sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getirmişti. Şimdi ise Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek yakan bir paylaşım geldi. İşte "Ben yine sana hasretim oğlum" diyen Suzan Tektaş'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 15:17 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 15:28
Acılı anne Suzan Tektaş’tan yürek yakan paylaşım! Ben yine sana hasretim oğlum Alişan’ın annesinden duygusal satırlar... 1

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acılı anne Suzan Tektaş’tan yürek yakan paylaşım! Ben yine sana hasretim oğlum Alişan’ın annesinden duygusal satırlar... 2

Kardeşinin acı kaybıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş'a duyduğu derin özlemi sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getirdi.

Acılı anne Suzan Tektaş’tan yürek yakan paylaşım! Ben yine sana hasretim oğlum Alişan’ın annesinden duygusal satırlar... 3

Şimdi ise Alişan'ın annesi Suzan Taktaş'tan yürek yakan bir paylaşım geldi. Acılı anne, hayatını kaybeden oğluna duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

SON DAKİKA