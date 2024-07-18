Acılı anne Suzan Tektaş’tan yürek yakan paylaşım! “Ben yine sana hasretim oğlum” Alişan’ın annesinden duygusal satırlar...

Selçuk Tektaş'ın 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından oldukça zor günler geçiren Alişan, kardeşine duyduğu derin özlemi sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getirmişti. Şimdi ise Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek yakan bir paylaşım geldi. İşte "Ben yine sana hasretim oğlum" diyen Suzan Tektaş'ın o paylaşımı...