3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 9 sene önce evlenmişler! Hakan Ural’ın 7 yıllık partneri meğer...

Hakan Ural sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla Nur Tuğba Namlı ile ekrandaki birlikteliklerinin bittiğini dile getirdi. Bunun üzerine gündeme gelen Neler Oluyor Hayatta sunucularından Nur Tuğba Namlı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan ve kariyerine gece haber bülteni sunarak başlayan Nur Tuğba Namlı'ın özellikle ailesi merak edildi. Bakın 9 yıl önce evlenen Nur Tuğba Namlı'nın 3 çocuğunun babası kim...
Sosyal medyayı aktif kullanan Hakan Ural, Instagram hesabında Nur Tuğba Namlı ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti.
Ural, "Çok sevdiğim, ailem olarak gördüğüm, 7 yıllık ekran ortağım sevgili Nur Tuğba Namlı'ya veda ediyoruz. Ekrandaki birlikteliğimiz bitiyor. Kendi isteğiyle tabii ki" ifadelerini kullandı.
Hakan Ural'ın veda paylaşımıyla gündeme gelen Nur Tuğba Namlı'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.