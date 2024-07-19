61'lik Seda Sayan hakkında şaşırtan gerçek! 7 kez evlenmişti! Eşi Çağlar Ökten ile yaş farkı olay olan Seda Sayan'ın gerçek ismi...

Seda Sayan, özel hayatında Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ancak 61 yaşındaki deneyimli sanatçının gerçek adı, kariyeri boyunca hep bir sır olarak kalmıştı. Sahnelerin vazgeçilmez ismi olarak bilinen ve sadece 'Seda Sayan' mahlasıyla tanınan sanatçının asıl adı, uzun bir bekleyişin ardından kamuoyuna açıklandı! Bu büyüleyici açıklama, Seda Sayan'ın hayranlarını şaşırttı ve onun hakkında yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Sanatçının gerçek adını öğrenen hayranları, ona olan sevgilerini ve takdirlerini bir kez daha ifade etme fırsatı buldular."
Yıllarca sahneleri coşkusuyla, güçlü sesi ve etkileyici performanslarıyla sallayan Seda Sayan, bugünlerde Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Ancak 61 yaşında bile gerçek adı gizemini koruyordu. Şimdi ise, yıllardır merak konusu olan bu sır çözüldü!
Yıllarca güçlü sesi ve sahne performanslarıyla gönülleri fetheden Seda Sayan, 24 Nisan'da Çağlar Ökten ile dünyaevine girerek mutlu bir evliliğe adım attı. Ancak, magazin dünyasını şoke eden bir gelişme yaşandı!
Meğer yıllarca bildiğimiz "Seda Sayan", sanatçının gerçek adı değilmiş!