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Haberler Magazin Açıldıkça açılan Gülşen'in makyajsız halini görenler sahnedekini unuttu! Gülşen'i böyle görenler tanıyamadı

Açıldıkça açılan Gülşen'in makyajsız halini görenler sahnedekini unuttu! Gülşen'i böyle görenler tanıyamadı

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, sahnesinde tercih ettiği kostümlerle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Sahne kostümleriyle her defasında gündem olmayı başaran şarkıcı, bu kez de makyajsız haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Nişantaşı'nda makyajsız bir şekilde görüntülenen Gülşen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, 45 yaşındaki şarkıcının makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü.

14.05.2022 10:40 - Son Güncelleme: 14.05.2022 10:40
Açıldıkça açılan Gülşen’in makyajsız halini görenler sahnedekini unuttu! Gülşen’i böyle görenler tanıyamadı

İddialı sahne kıyafetleri ve politik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, Nişantaşı'nda makyajsız bir şekilde kameralara yakalandı. 45 yaşındaki şarkıcının makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü.

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Açıldıkça açılan Gülşen’in makyajsız halini görenler sahnedekini unuttu! Gülşen’i böyle görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Gülşen, gerek sahne kıyafetleri gerek sahnede yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Açıldıkça açılan Gülşen’in makyajsız halini görenler sahnedekini unuttu! Gülşen’i böyle görenler tanıyamadı

Bir hayranına yaptığı kucak dansıyla çok konuşulan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserinde erkek görevlinin omzuna çıkıp şarkı söylemişti.

Açıldıkça açılan Gülşen’in makyajsız halini görenler sahnedekini unuttu! Gülşen’i böyle görenler tanıyamadı

İddialı sahne kıyafetleriyle zaman zaman eleştirilere maruz kalan güzel şarkıcının son konserinde giydiği kıyafet hayranları tarafından beğenilmemişti.

Açıldıkça açılan Gülşen’in makyajsız halini görenler sahnedekini unuttu! Gülşen’i böyle görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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