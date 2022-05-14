Açıldıkça açılan Gülşen'in makyajsız halini görenler sahnedekini unuttu! Gülşen'i böyle görenler tanıyamadı
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, sahnesinde tercih ettiği kostümlerle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Sahne kostümleriyle her defasında gündem olmayı başaran şarkıcı, bu kez de makyajsız haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Nişantaşı'nda makyajsız bir şekilde görüntülenen Gülşen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, 45 yaşındaki şarkıcının makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü.
14.05.2022 10:40 - Son Güncelleme: 14.05.2022 10:40
İddialı sahne kıyafetleri ve politik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, Nişantaşı'nda makyajsız bir şekilde kameralara yakalandı. 45 yaşındaki şarkıcının makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü.
Ünlü şarkıcı Gülşen, gerek sahne kıyafetleri gerek sahnede yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmüyor.