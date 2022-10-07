Acıların kadını Bergen’e mezarda da rahat yok! 32 yıl sonra konuşan ailesinin anlattıkları tekrar gündemde! “Sabaha kadar mezarlıkta...”
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Bergen filmi, beyazperdedeki başarısının ardından dijital platformda izleyici ile buluştu. Bunun üzerine 'Acıların kadını' olarak anılan Bergen, tekrar gündeme gelerek hayatı araştırılmaya başlandı. Özellikle "Bergen'in mezarı neden kafeste?" sorusunun yanıtı aratılırken şarkıcının ölümünden 32 yıl sonra ilk kez konuşan ailesinin röportajı dikkat çekti. İşte ailesinin anlattıkları ve Bergen hakkında tüm detaylar...
Yıllar önce eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen ünlü şarkıcı Bergen'in hayatı sinema filmi oldu. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı film, toplamda 5 milyon 484 bin 798 seyirci tarafından izlendi.
2022 yılının en çok izlenen filmi olan "Bergen", tüm zamanların en çok izlenen yerli filmler listesinde 8. sıradaki yerini korurken dijital platformda izleyici ile buluştu. Bunun üzerine 'Acıların kadını' olarak anılan Bergen, tekrar gündeme gelerek hayatı araştırılmaya başlandı.
Peki Bergen kimdir, neden öldürüldü, katili kim ve mezarı neden kafeste?
BERGEN KİMDİR?
Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959 yılında Mersin'de dünyaya geldi. İlkokul yıllarında Belgin'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, onu konservatuvarda müzik eğitimi almaya teşvik etti. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan Bergen, iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı ve yaşını büyüterek bir müddet PTT'de memur olarak çalıştı.