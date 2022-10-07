Acıların kadını Bergen’e mezarda da rahat yok! 32 yıl sonra konuşan ailesinin anlattıkları tekrar gündemde! “Sabaha kadar mezarlıkta...”

2022 yılının en çok izlenen filmi olan "Bergen", tüm zamanların en çok izlenen yerli filmler listesinde 8. sıradaki yerini korurken dijital platformda izleyici ile buluştu. Bunun üzerine 'Acıların kadını' olarak anılan Bergen, tekrar gündeme gelerek hayatı araştırılmaya başlandı.

Peki Bergen kimdir, neden öldürüldü, katili kim ve mezarı neden kafeste?