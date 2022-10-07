Sezonu kapatmayan Simge Sağın yağmurda denize girdi! Çizgili bikinisiyle boy boy paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü
Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Tekne tatiline çıkan Sağın, yağmurda denize girdiği anlara ait görüntüleri Instagram hesabında yayınladı. Çizgili bikinisi ile kamera karşısına geçen şarkıcının, verdiği pozlar ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...
07.10.2022 22:24 - Son Güncelleme: 07.10.2022 22:24
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, iddialı sahne kostümleriyle magazin gündeminde kendine sık sık yer bulmuştu.