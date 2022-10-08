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Haberler Magazin 72 yaşındaki Hale Soygazi’nin son haline bakın! Ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi...

72 yaşındaki Hale Soygazi’nin son haline bakın! Ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi...

1972 yılında "Türkiye Güzellik Yarışması"nda birinci olan Hale Soygazi, ardından İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildi. Aldığı birincilik derecelerinin ardından oyunculuğa başlayan Soygazi, birçok önemli yapımda rol aldı. Hem kariyeri hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Yeşilçam'ın tescilli güzelinin son halini görenler ise hayran kaldı. İşte 72 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi'nin son hali...

08.10.2022 00:50 - Son Güncelleme: 08.10.2022 00:50
72 yaşındaki Hale Soygazi’nin son haline bakın! Ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi...

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Hale Soygazi, her dönem adından söz ettirmeyi başardı.

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72 yaşındaki Hale Soygazi’nin son haline bakın! Ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi...

72 yaşındaki oyuncu, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Soygazi'nin son haline yorum yağdı.

72 yaşındaki Hale Soygazi’nin son haline bakın! Ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi...

Sosyal medya kullanıcıları, "Yılların eskitemediği güzellik", "Her yaşı ayrı güzel" yorumlarında bulundu.

72 yaşındaki Hale Soygazi’nin son haline bakın! Ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi...

"Usta Beni Öldürsene", "Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri" ve "Cahide"ye kadar birçok filmde rol alan Soygazi'nin sosyal medya paylaşımları da beğeni yağmuruna tutuldu.

72 yaşındaki Hale Soygazi’nin son haline bakın! Ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi...

İşte başta Hale Soygazi olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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