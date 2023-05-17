Açık ilişki, ihanet ve tarikat üçgeni sonrası Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan şoke eden görüntü! Neslihan yalvardı Kadir yüzüne bile bakmadı
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Açık ilişki, ihanet, tarikat üçgeninde bu kez herkesi şaşkına çeviren görüntüler kameralara yansıdı.
Magazin gündemi günlerde Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftini konuştu. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda 2 farklı kadınla samimi görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla başladı.
Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı.
Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.İddiaya göre Kadir Doğulu baş harfi "S" olan biriyle 1 yıldır imam nikahlı olarak başka bir evde yaşıyor. Ayrıca Doğulu baş harfi "S" olan o kişiye ailesinden çikolata ve çiçekle istemeye de gitti. Tüm bunlardan da Neslihan Atagül'ün haberi vardı.