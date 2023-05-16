Yalı Çapkını'nın Ferit'ini görenler 'İbrahim Tatlıses'in oğlu mu' demeden geçmiyor! Görenler şaşkın Mert Ramazan Demir ile İdo Tatlıses...
Yalı Çapkını'nın Ferit'ini görenler 'İbrahim Tatlıses'in oğlu mu' demeden geçmiyor! Görenler şaşkın Mert Ramazan Demir ile İdo Tatlıses'in benzerliği sosyal medya gündeminde. Son dönemde rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Mert Ramazan Demir'in, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile olan benzerliği herkesin dilinde.
16.05.2023 16:21 - Son Güncelleme: 16.05.2023 16:21
Yalı Çapkını'nın Ferit'ini görenler 'İbrahim Tatlıses'in oğlu mu' demeden geçmiyor! Görenler şaşkına döndü, Mert Ramazan Demir ile İdo Tatlıses'in benzerliği olay...
Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterine hayat veren genç oyuncuların arasındaki uyum gündemden düşmüyor.
Normal hayatta da çok yakın arkadaş olan ancak bu samimiyetin 'aşk' iddialarıyla yorumlanmasıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in eski hali sosyal medyada gündem oldu.