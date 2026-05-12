"Donunu niye biz alıyoruz?" Seda Sayan düğün çıkışı sosyal medyayı ikiye böldü! Yeni evleneceklere ezber bozan tavsiye...

Ünlü sanatçı Seda Sayan, düğün maliyetleri ve organizasyon masraflarıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Evlilik hazırlığı yapan çiftlere ve ailelere seslenen Sayan, ezber bozan tavsiyelerde bulundu. Ünlü sanatçının özellikle düğün alışverişlerine yönelik "Damadın babasının donunu niye biz alıyoruz?" çıkışı, kısa sürede tartışmaların fitilini ateşledi.

Seda Sayan’dan ezber bozan düğün tavsiyesi

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirdi. O açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, bu kez düğün organizasyonlarının gereğinden fazla maliyetli olduğunu ve harcana onca paraya rağmen kimsenin mutlu edilemediğini savundu.

Seda Sayan: Nikah yapın, IBAN verin

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ezber bozan tavsiyeyi sundu:

"Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz. Ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin."

Seda Sayan: Damadın babasının donunu niye biz alıyoruz

Düğün masraflarının yanı sıra çeyize de değinen Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir de bohça işi var. Ne kadar gereksiz. Damadın babasının donunu niye biz alıyoruz abi, bana ne terliğinden? Aslında IBAN akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin. Eskiden takı törenini kameradan izlerlerdi. Kim ne taktı diye çetele tutarlardı. Sonra aynı takıyı geri beklerlerdi."

Seda Sayan'ın özellikle düğün masraflarıyla ilgili yaptığı yorumlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Oğluna yurt dışı talimatı

Ünlü şarkıcı, bu konudaki tavrının sadece genel bir yorum olmadığını, kendi oğlu Oğulcan Engin'e de benzer bir telkinde bulunduğunu açıkladı. Türkiye'deki düğünlerde misafirleri memnun etmenin imkansız olduğunu dile getiren Sayan, sitemini şu sözlerle sürdürdü:

"Oğlum Oğulcan'a yurt dışında evlenmesini söylüyorum. Çünkü kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar. Limonatayı bile beğenmeyen çıkar."

Seda Sayan’ın açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü

Seda Sayan'ın açıklamaları kısa sürede viral olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sayan'a hak verirken bir kısmı "Geleneklerimize sahip çıkmalıyız" diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

Seda Sayan’dan peruk itirafı

Öte yandan düğün çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Sayan'dan kişisel bakımına dair de şaşırtan bir hamle geldi. Sıklıkla peruk kullandığını açıklayan ünlü şarkıcı, ilk kez peruğunu çıkararak doğal saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan: Ben kendi saçlarım yıpranmasın diye kullanmıyorum

Bu tercihinin nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"Ben kendi saçlarım yıpranmasın diye kullanmıyorum. Programlarımı ve sahnemi peruk, tepelik ve kaküllerle yapıyorum. Hem kendi saçımı koruyorum hem de en güzel şekilde sizin karşınıza çıkıyorum."

Seda Sayan’ın doğal hali çok konuşuldu

Seda Sayan'ın peruksuz ve doğal halini gören takipçileri kısa sürede binlerce yorum yaptı. Bir kesim sanatçının bu dürüstlüğünü ve doğal halini çok beğenirken, bir kesim ise Sayan'ın hazırlanan peruklarla çok daha farklı göründüğünü belirtti.

Seda Sayan’dan açıklamalarıyla gündemde

Hem düğün masraflarına olan "don" çıkışı hem de "saç itirafı" ile Seda Sayan, magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı sürdürüyor.

-Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.