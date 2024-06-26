90'lı yıllara damga vuran Pınar Aylin’den ay ışığında anne-kız pozu! 22 yaşındaki Maya hayran bıraktı! “Güzelliği annesinden...”

Deliler gibi şarkısıyla şöhreti yakalayan ve klipteki sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Pınar Aylin, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 90'lı yıllara damga vuran Pınar Aylin, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aylin, 21 yaşındaki kızı Maya ile ay ışığında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Aylin ve kızı için "Güzelliği annesinden", "Ana-kız çok güzelsiniz", "Maşallah size" gibi yorumlar yapıldı. İşte Pınar Aylin'in güzeller güzeli kızı...