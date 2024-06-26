11 kilo veren Demet Akalın pembe bikinisiyle peş peşe paylaştı! Tatil pozları olay oldu! “Göbek deliği nerede?”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Demet Akalın, son günlerde verdiği kilolarla sıkça adından söz ettirdi. Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, geçirdiği operasyon sonrası 11 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Şimdilerde formda halinin keyfini süren Akalın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tatil için Datça'ya giden ünlü şarkıcı, pembe bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü şarkıcının tatil pozlarındaki bir detay ise dikkat çekti.