7 yılı birlikte devirdiler! Evlenip Almanya’ya yerleşen Oryantal Asena’nın eşi bakın kim! İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

İbrahim Tatlıses'in fenomen programı İbo Show'da sergilediği dans performanslarıyla bir döneme damga vuran Asena, uzun süre önce sahne hayatını bırakıp Almanya'ya yerleşmişti. 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra yeni bir hayat kuran Asena, zaman zaman Türkiye'ye dönerek gündem yaratmayı sürdürüyor.