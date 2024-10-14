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7 yılı birlikte devirdiler! Evlenip Almanya'ya yerleşen Oryantal Asena'nın eşi bakın kim! İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi...

Oryantal dans denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Asena, yıllar önce sahnelere damga vurmuş performanslarıyla hafızalara kazındı. İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da sergilediği danslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü dansçı kariyerindeki büyük değişim ve yeni hayat tarzıyla yeniden gündemde.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:08 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:08
7 yılı birlikte devirdiler! Evlenip Almanya’ya yerleşen Oryantal Asena’nın eşi bakın kim! İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

İbrahim Tatlıses'in fenomen programı İbo Show'da sergilediği dans performanslarıyla bir döneme damga vuran Asena, uzun süre önce sahne hayatını bırakıp Almanya'ya yerleşmişti. 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra yeni bir hayat kuran Asena, zaman zaman Türkiye'ye dönerek gündem yaratmayı sürdürüyor.

7 yılı birlikte devirdiler! Evlenip Almanya’ya yerleşen Oryantal Asena’nın eşi bakın kim! İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

2017 yılında Hasan Dere ile dünyaevine giren Asena, evliliğin ardından kariyerine bambaşka bir yön verdi.

7 yılı birlikte devirdiler! Evlenip Almanya’ya yerleşen Oryantal Asena’nın eşi bakın kim! İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

Türkiye'deki sahne hayatına veda eden sanatçı eşinin de teşvikiyle Almanya'ya yerleşti. Burada dans kariyerini noktalayan Asena farklı bir iş alanında şansını denemeye karar verdi.

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