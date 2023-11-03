90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu'nun son halini görenler tanıyamıyor! Arzum Onan'ın doğum gününde ortaya çıktı

1990'da mankenler kraliçesi seçilen eski manken Esin Moralıoğlu bir süre kariyerine devam ettikten sonra adeta sırra kadem bastı. Şimdilerde 54 yaşında olan Moralıoğlu'nun son halini görenlerse gözlerine inanamadı... Son olarak Arzum Onan'ın doğum gününde görüntülenen Moralıoğlu herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. İşte bir dönemin mankenler kraliçesinin son hali.