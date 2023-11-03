90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu'nun son halini görenler tanıyamıyor! Arzum Onan'ın doğum gününde ortaya çıktı

1990'da mankenler kraliçesi seçilen eski manken Esin Moralıoğlu bir süre kariyerine devam ettikten sonra adeta sırra kadem bastı. Şimdilerde 54 yaşında olan Moralıoğlu'nun son halini görenlerse gözlerine inanamadı... Son olarak Arzum Onan'ın doğum gününde görüntülenen Moralıoğlu herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. İşte bir dönemin mankenler kraliçesinin son hali.
1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu bir dönem podyumların vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. Son olarak Arzum Onan'ın doğum günü partisinde ortaya çıkan Moralıoğlu son haliyle herkesi şaşırttı. İşte haberin detayları...
Başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep rolüne hayat veren ve "Mankenler Kraliçesi" olarak tanınan Esin Moralıoğlu uzun süre sonra ortaya çıktı.
Bir dönem fırtınalara estiren Moralıoğlu sonrasında adeta sırra kadem bastı.