9 yıllık evliliği olaylı bitmişti! Danilo Zanna şimdi de kendi personelinden dayak yedi! Nedeni ortaya çıktı! İşten çıkarılan iki kişi...
MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana sık sık gündeme geliyor. Eski eşi Tuğçe Demirbilek ile olaylı boşanması sonrası yeni sevgilisiyle sürekli magazin gündeminde yer alan Danilo Zanna kendi çalışanları tarafından darp edildi. Olayın sebebi ise sonradan ortaya çıktı. İşte Danilo Zanna'nın dehşet saçan görüntüleri...
19.07.2023 19:53 - Son Güncelleme: 19.07.2023 19:54
İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşanarak magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Eşinin arkasından yaptığı açıklamalarla, yeni sevgilisiyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Danilo Zanna şimdi de dayak yediği görüntülerle sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Vadi İstanbul'da da restoranı bulunan ünlü şef Danilo Zanna, iki çalışanı tarafından restoranının önünde darp edildi.
SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kavganın sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Danilo Zanna, kendi restoranına eğitime gelen yeni personelinin de bahşiş almasını istediği ve çalışanların buna karşı çıktığı idda edildi.