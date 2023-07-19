9 yıllık evliliği olaylı bitmişti! Danilo Zanna şimdi de kendi personelinden dayak yedi! Nedeni ortaya çıktı! İşten çıkarılan iki kişi...

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kavganın sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Danilo Zanna, kendi restoranına eğitime gelen yeni personelinin de bahşiş almasını istediği ve çalışanların buna karşı çıktığı idda edildi.