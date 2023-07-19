46 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’lu şarkıcı 29’lara meydan okuyor! 34 beden olma sırrı ortaya çıktı! 96 ’dan 50 kiloya düşüren o besin...

Geçtiğimiz süreçte yaptığı diyet ile gündemden düşmeyen Güllü, tam 46 kilo vermesiyle sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı yaşadığı dönüşümle magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, bu etkileyici değişimi nasıl başardı? İşte, ünlü şarkıcının zayıflama serüvenindeki detaylar...