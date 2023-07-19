46 kilo verdiren Güllü diyeti! 49'lu şarkıcı 29'lara meydan okuyor! 34 beden olma sırrı ortaya çıktı! 96 'dan 50 kiloya düşüren o besin...
Ülkemizin sevilen seslerinden Güllü, müzik kariyeri boyunca sesi ve performansıyla büyük hayran kitlesine sahip. Ancak uzun yıllar boyunca yaşadığı kilo sorunu, sanatçının fiziksel görünümüne birçok eleştiri gelmesine neden oldu. Fakat geçtiğimiz süreçte Güllü, yaşadığı bu zorlu süreci cesaretle ve sağlıklı bir beslenmeyle aşarak hayranlarını adeta büyüledi. Ünlü sanatçının kilolu hallerinin tekrar paylaşılmasıyla nasıl kilo verdiği yeniden gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte 46 kilo verdiren Güllü diyeti...
19.07.2023 20:47 - Son Güncelleme: 19.07.2023 20:47
Geçtiğimiz süreçte yaptığı diyet ile gündemden düşmeyen Güllü, tam 46 kilo vermesiyle sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı yaşadığı dönüşümle magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, bu etkileyici değişimi nasıl başardı? İşte, ünlü şarkıcının zayıflama serüvenindeki detaylar...
Güllü, kilo verme sürecinin o dönemde başladığını ve kilo vermesinin sağlıklı beslenmenin yanı sıra bir besin sayesinde hızlandığını açıkladı.